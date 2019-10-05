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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "الساعة 16:00 من تاريخ 3 تشرين الأول 2019، وأثناء حضور "ج. ص." برفقة والدته "ك. ص." لزيارة شقيقه "م. ص." الموقوف في سجن زحلة، وبتفتيش الأغراض الّتي أحضراها، ومن ضمنها وعائي طلاء، عَثرت العناصر المولجة بالتفتيش داخل كعب مزدوج في أسفل الوعائين على 14 جهازًا خليويًّا، شريحتي ذاكرة "Flash memory"، وصلتي هاتف، سماعتي أذن "Earphone"، وسمّاعة أذن لاسلكيّة، كانا يحاولان إدخالها إلى السجن".
ولفتت في بلاغ، إلى أنّه "جرى ضبط الأجهزة الخليوية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: إحباط محاولة إدخال 14 جهازا خليويا إلى داخل سجن زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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