بري أبرق الى الأسد والسيسي بمناسبة بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية الر الرئيس السوري بشار اﻻسد مهنئاَ وجاء في نص البرقية: "سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد المحترم، رئيس الجمهورية العربية السورية، نجدد لكم التهاني بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية التي عبرت فيها وحدات الجيش العربي السوري خط آلون، وأنجزت التحرير لأجزاء عزيزة من أرض الجولان العربية. إننا وبهذه المناسبة المجيدة نتطلع بأمل وثقة بقدرة سورية قيادة وجيشا وشعبا في تحقيق انتصار ناجز باستكمال تحرير ما تبقى من الجوﻻن العربي السوري من رجس اﻻحتلال اﻻسرائيلي ودحر الإرهاب التكفيري".
وللمناسبة نفسها ابرق بري مهنئا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجاء في البرقية: "سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم، رئيس جمهورية مصر العربية، نجدد لكم أطيب التهاني بمناسبة الذكرى المتجددة لحرب أوكتوبر التي عبرت فيها وحدات الجيش المصري خط بارليف ودمرت التحصينات الإسرائيلية شرق القناة وحررت أجزاء عزيزة من سيناء, نأمل بدور عربي قيادي لجمهورية مصر العربية في كل قضايا الأمة".
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