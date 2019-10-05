بري أبرق الى الأسد والسيسي بمناسبة بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية

أبرق رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية الر الرئيس السوري بشار اﻻسد مهنئاَ وجاء في نص البرقية: "سيادة الرئيس الدكتور ​بشار الأسد​ المحترم، ​رئيس الجمهورية​ العربية السورية، نجدد لكم التهاني بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية التي عبرت فيها وحدات الجيش العربي السوري خط آلون، وأنجزت التحرير لأجزاء عزيزة من أرض ​الجولان​ العربية. إننا وبهذه المناسبة المجيدة نتطلع بأمل وثقة بقدرة سورية قيادة وجيشا وشعبا في تحقيق انتصار ناجز باستكمال تحرير ما تبقى من الجوﻻن العربي السوري من رجس اﻻحتلال اﻻسرائيلي ودحر ​الإرهاب​ التكفيري".

وللمناسبة نفسها ابرق بري مهنئا الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ وجاء في البرقية: "سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم، رئيس ​جمهورية مصر​ العربية، نجدد لكم أطيب التهاني بمناسبة الذكرى المتجددة لحرب أوكتوبر التي عبرت فيها وحدات ​الجيش المصري​ خط بارليف ودمرت التحصينات الإسرائيلية شرق القناة وحررت أجزاء عزيزة من ​سيناء​, نأمل بدور عربي قيادي لجمهورية مصر العربية في كل قضايا الأمة".