اشار وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ الى انه "في عهد العدالة المستعادة ادان ​المجلس العدلي​، بعد ما يقارب العقدين من الزمن، القتلة من عصبة الكفار الذين اغتالوا ​القضاة الأربعة​ على قوس العدالة في صيدا وأعلن براءة الموقوف المتهم"، مضيفا: "فلتسترح اخيرا ارواحهم الطاهرة وسوف نستذكرهم وسواهم من شهداء القضاء في يوم ذكراهم السنوي".

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم جريصاتي بعد صدور الحكم بقضية القضاة الاربعة: فلتسترح ارواحهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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