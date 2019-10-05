النشرة: توزيع تفاح على المارة في حاصبيا ومرجعيون بمناسبة يوم التفاح

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن "مزارعي التفاح في منطقتي حاصبيا و​مرجعيون​ قاموا وبمناسبة يوم التفاح اللبناني بتوزيع التفاح على المارة عند مثلت سوق الخان مرجعيون وذلك بحضور مستشار وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ جعفر عساف ومندوبين عن مصلحة الزراعة في ​محافظة النبطية​ وكانت مناسبة من ​المزارعين​ على ضرورة دعم المزارع اللبناني ومساعدته على تصريف انتاجع ليتمكن من الصمود في ارضه"، مشيرا الى أنه "وللمناسبة قام المسؤولين عن ​المصارف​ و​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة فيها بشراء كميات من التفاح وزعوها على ​الطلاب​".

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