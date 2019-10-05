فادي سعد: منطقة البترون تستحق أن تدرج على الخارطة السياحية العالمية

أكد عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​فادي سعد​ أن "منطقة ​البترون​ التي تشكل خزانا للمعالم الطبيعية والسياحية والدينية تستحق أن تدرج على الخارطة السياحية ​العالم​ية وتستدعي خطة لاستقطاب السياح من ال​لبنان​يين قبل العرب والأجانب نظرا لأهمية الأماكن الطبيعية والدينية التي تجمع بين التاريخ وروعة الطبيعة".

وخلال في رحلة مشي برفقة جمعية "أصدقاء وادي حربا" مع عدد من الناشطين البيئيين على "درب رفقا" في وادي حربا، دعا سعد "اللبنانيين قبل الأجانب أن يزوروا هذا الوادي، وادي النساك والقديسين الذي يتميز بمغاوره ومعابده ومحابسه التي قد لا تكون موجودة في أي موقع آخر لا في لبنان ولا في أي دولة من دول العالم".

ولفت الى أن "القطاع السياحي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني الى جانب القطاعات الانتاجية الاخرى من هنا علينا أن نوليه الاهتمام اللازم الا أن ذلك يتطلب إستعادة الثقة بالوضعين السياسي والأمني في لبنان ووضع استراتيجية سياحية واضحة ومدروسة والا سيكون من الصعب جدا إعادة لبنان الى الخارطة السياحية الدولية".