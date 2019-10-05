سأل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "من الذي قرر جعل منطقة كفرنبرخ مكبا لنفايات الساحل والبقاع"، مشيرا الى أنه "من وراء تلك الشركة المسماة سيتي بلو وكيف تسمح بلدية كفرنبرخ الموجودة او المنحلة بتلك الجريمة".
ولفت الى أنه "يبدو انه كتب علينا في هذه البلاد ان نترحم دائما على الماضي في السياسة وغير السياسة"، معتبرا أن "ايام شركة سوكلين كانت افضل بكثير".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: أيام شركة سوكلين كانت افضل بكثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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