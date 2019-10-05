جنبلاط: أيام شركة سوكلين كانت افضل بكثير

سأل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "من الذي قرر جعل منطقة ​كفرنبرخ​ مكبا ل​نفايات​ الساحل و​البقاع​"، مشيرا الى أنه "من وراء تلك الشركة المسماة سيتي بلو وكيف تسمح بلدية كفرنبرخ الموجودة او المنحلة بتلك الجريمة".

ولفت الى أنه "يبدو انه كتب علينا في هذه البلاد ان نترحم دائما على الماضي في ال​سياسة​ وغير ​السياسة​"، معتبرا أن "ايام شركة سوكلين كانت افضل بكثير".