التلفزيون الإيراني: أستراليا أفرجت عن إيراني اعتُقل 13 شهرا

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، بأنّ "الإيراني رضا دهباشي الّذي كان معتقلًا في أستراليا منذ 13 شهرًا بتهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية، عاد إلى طهران بعدما أُفرج عنه". وذكر أنّ "السلطات الأسترالية كانت قد أوقفت دهباشي وهو طالب دكتوراه في جامعة "كوينزلاند" في بريزبين، لمحاولته شراء ونقل أجهزة رادار أميركية متطوّرة إلى إيران عبر دبي".
ولفت إلى أنّ "المنظومة القضائية في أستراليا كانت تنوي تسليم دهباشي إلى الولايات المتحدة الأميركية، لكن تمّ في النهاية الإفراج عنه، بعدما حلّت وزارة الخارجية الإيرانية القضية".
ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان كانبيرا أنّ مدونَين أستراليَّين كانا محتجزين لدى إيران بتهم التجسّس، عادا إلى بلدهما.
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