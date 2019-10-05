رئيسة السلطة التنفيذية بهونغ كونغ: لا يمكننا السماح لمثيري الشغب بمواصلة تدمير البلد

دانت رئيسة السلطة التنفيذية في ​هونغ كونغ​ ​كاري لام​، المحتجّين المطالبين بالديمقراطية الّذين خرّبوا محطات للقطارات السريعة ومتاجر خلال الليل، ووصفتهم بأنّهم "مثيرو شغب، أثاروا الخوف وشلّوا حركة المدينة".

وركّزت في بيان متلفز على أنّ "أفعال مثيري الشغب المتشدّدة تسبَّبت بليلة حالكة الظلمة بالنسبة لهونغ كونغ، وتركت مجتمع هونغ كونغ نصف مشلول اليوم. الجميع يشعرون بقلق كبير حتّى أنّهم خائفون"، مؤكّدةً أنّه "لا يمكننا السماح لمثيري الشغب بمواصلة تدمير هونغ كونغ الغالية على قلوبنا"، داعيةً المواطنين إلى "النأي بأنفسهم عن المتظاهرين المتشدّدين"

وكان قد خرج المتظاهرون في أنحاء هونغ كونغ في تحدٍّ لحظر على ارتداء الأقنعة، أعلنته لام يوم أمس الجمعة، بينما شُلّت اليوم الحركة في المدينة مع توقّف القطارات السريعة وإغلاق الكثير من المتاجر ومراكز التسوّق أبوابها بعد ليلة شهدت أعمال عنف واسعة.