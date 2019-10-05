مفوضية حقوق الانسان بالعراق: مقتل 93 شخصا خلال التظاهرات واصابة 4000

أشارت ​مفوضية حقوق الانسان​ ب​العراق​ الى أن "عدد القتلى في التظاهرات ارتفع الى 93 واصيب 4000".

هذا وكانت قد فتحت صباحًا المحلات التجارية أبوابها بعد انتهاء مدّة حظر التجوّل الّذي فُرض الخميس، لكن شبكة الإنترنت ما زالت مقطوعة.

يُذكر أنّ حركة الاحتجاج بدأت عبر دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر ضدّ الفساد والبطالة وانهيار الخدمات العامة والنقص المزمن في التيار الكهربائي ومياه الشرب.