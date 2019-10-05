أشارت مفوضية حقوق الانسان بالعراق الى أن "عدد القتلى في التظاهرات ارتفع الى 93 واصيب 4000".
هذا وكانت قد فتحت صباحًا المحلات التجارية أبوابها بعد انتهاء مدّة حظر التجوّل الّذي فُرض الخميس، لكن شبكة الإنترنت ما زالت مقطوعة.
يُذكر أنّ حركة الاحتجاج بدأت عبر دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر ضدّ الفساد والبطالة وانهيار الخدمات العامة والنقص المزمن في التيار الكهربائي ومياه الشرب.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية حقوق الانسان بالعراق: مقتل 93 شخصا خلال التظاهرات واصابة 4000 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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