دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي يوم الابتسامة العالمي: كيف بدأ العالم يحتفل به؟

يحتفل العالم في الجمعة الأولى من شهر أكتوبر كل عام بيوم الابتسامة العالمي، والتي تواكب هذا العام يوم الجمعة 4 أكتوبر، حيث يعتبر هذا عيد غير رسمي تم بدء الاحتفال به منذ عام 1999.

ويعد الوجه الأصفر المبتسم رمزًا لهذا اليوم، حيث ابتكره المصور الأمريكي هارفي بال في عام 1963، وقد صنعه كشعار لشركة State Mutual Life Assurance Company of America مقابل 50 دولار.

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وقامت الشركة بعدها بتصنيع أوسمة بهذا الشعار ووزعتها على موظفيها، حيث لقي الأمر رواجًا كبيرًا، وانتشر الوجه الأصفر المبتسم، ليس فقط على بطاقات وشعارات الشركة، بل في كل مكان، لدرجة أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت لاحقًا بإصدار طابعًا بريديًا يحمل نفس الشعار.

وأعرب الفنان الأمريكي عن سعادته الشديدة بما حققه الشعار الذي صممه من انتشار واسع، حيث قال أنه أصبح هناك الآن شيئًا بسيطًا يجلب الابتسامة للجميع حول العالم.

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وأشارت تقارير إخبارية أنه تم إنشاء مؤسسة هارفي بال للابتسامة العالمية كنوع من تكريم للفنان الأمريكي، حيث أصبحت هذه المؤسسة كفيلة باليوم العالمي للابتسامة.

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وأضافت التقارير أن أموال نهاية العيد يتم تخصيصها كل عام من أجل الأعمال الخيرية، حيث يتم التشجيع على الفرح ونشر الأعمال الجيدة في كل العالم.

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