نائب رئيس الوفد:الحزب حريص على التواصل مع المواطن من خلال مبادرات جماهيرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سباق، نائب رئيس حزب الوفد، حرص الحزب على التواصل والتفاعل مع الجماهير والنزول إلى الشارع المصري بقوة لزيادة التلاحم مع المواطنين واستعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة.

وقال "سباق" فى بيان، إن تدشين مبادرة المرأة مع الوفد في مدينة بورسعيد اليوم تجسيدا لهذه الرؤية الثاقبة، مشيرا إلى أن المحطة الثانية للمبادرة في قلب المدينة الباسلة الصامدة جاء تتويجا لكفاح سيدات مدن القناة ونضالهن في مواجهة الاحتلال، وصمودهن أثناء ويلات الحروب وتحملهن ويلات المعارك ومأساة التهجير لسنوات طويلة.

ونوه "سباق" بأن زعيم بيت الأمة المستشار بهاء الدين أبوشقة أعاد الحزب إلى الحياة من جديد ويعمل بشكل دؤوب ومتواصل لظهور الحزب بما يليق بمكانته التاريخية التي تمتد إلى أكثر من مائة عام جسد حلالها رمز الكفاح والوطنية.

وشدد نائب رئيس حزب الوفد على أن مبادرة الوفد مع المرأة واحدة من عدة مبادرات أطلقها رئيس الحزب، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المبادرات والجولات الجماهيرية في كافة المحافظات.