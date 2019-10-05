شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر : السيسى صاحب الفضل فى ارتفاع إيرادات السياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتقرير الذى أصدره البنك المركزي المصري عن ميزان المدفوعات والذى أشار فيه إلى أن إيرادات السياحة المصرية سجلت زيادة 28%، لتصل إلى 12.6 مليار دولار في العام المالي 2018-2019، لتسجل أعلى زيادة في تاريخ قطاع السياحة فى مصر.

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وقال " عامر " فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه الإيرادات الكبيرة وغير المسبوقة فى قطاع السياحة، يرجع الفضل الأول فيها للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى نجح بكل بكل كفاءة واقتدار فى الترويج عالميا للسياحة المصرية، مؤكدا أن الرئيس السيسى فى جميع زياراته الخارجية، ومشاركته فى مختلف المنتديات والمؤتمرات العالمية، بما فيها اجتماعات منظمة الأمم المتحدة، يعطى أولوية قصوى لملف السياحة المصرية.

وطالب المهندس محمد فرج عامر، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، ومن وزراء السياحة والاثار والثقافة، بصفة خاصة، استغلال هذا الدعم الكبير من الرئيس السيسى للترويج للسياحة المصرية، حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.