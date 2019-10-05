شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان ينظم مؤتمرا دوليا حول التشريعات اللازمة لمناهضة التعذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، بالتعاون مع كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمرا حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب"، وذلك يومي 8 – 9 أكتوبر 2019 بالقاهرة

ويهدف المؤتمر الوقوف على الفجوات والتحديات التي تعوق الجهود المبذولة لمكافحة جرائم التعذيب وسوء المعاملة في البلدان العربية، وخاصة في سياق التشريعات وضمانات الحماية القانونية، والتوصل لمقترحات عملية لتعزيز جهود التصدي لهذه الانتهاكات، بالإضافة إلى تعزيز البنية المؤسساتية والآليات المختصة بإنصاف الضحايا والوقاية من جرائم التعذيب

ويشارك في أعمال المؤتمر لفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المعنية من 18 دولة عربية، ومراقبين دوليين، وأساتذة القانون، والإعلاميين.

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وذكر المجلس أن التعذيب يمثل أحد ابشع الانتهاكات لحقوق الانسان، حيث إنه اعتداء على جوهر كرامة الإنسان ومحظور حظرا مطلقا بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الانسان إلا أنه لا يزال ظاهرة واسعة الانتشار فى جميع انحاء العالم، لذلك فإن مكافحة التعذيب تتطلب المشاركة الفعالة للعديد من الجهات الفاعلة.