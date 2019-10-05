شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سعاد المصرى: الحماية الاجتماعية تشهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة سعاد المصرى، عضو مجلس النواب، إن ملف الحماية الاجتماية شهد اهتماما كبيرا من قبل كافة مؤسسات الدولة خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها القيادة السياسية، بداية من حزمة القرارات والمبادرات بشأن الاهتمام بمحدودى الدخل وترجمة ذلك فى الموازنة العامة للعام الجارى.

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وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك مجموعة من التشريعات التى أُقرت لتحقيق هذا الأمر على أرض الواقع، سواء قوانين العلاوة وزيادة المعاشات، بالإضافة لتنمية الصعيد، والمنظمات النقابية العمالية، وثم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدا تكاتف مؤسسات الدولة جميعها من أجل الاهتمام بمحدودى الدخل، سواء البرلمان او الحكومة بكافة مؤسساتها.

وأشارت المصرى، إلى أن كافة مؤسسات الدولة تعمل على تطبيق برامج الحماية الاجتماعية بمختلف المستويات، بالتوازي مع سن التشريعات الاقتصادية التي تحسن مستوى الاقتصاد والاستثمار بشكل عام، وهو ما أحدث نتائج ايجابية على أرض الواقع.