"مش هادفع".. سائق يمزق جسد عامل دليفري بسبب الإيجار في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

طعن سائق بقرية ورورة، التابعة لمركز بنها، اليوم السبت، عامل دليفري، إثر مشاجرة بينهما بسبب تأخر المتهم في دفع إيجار شقة يملكها والد زوجه المجني عليه.

جرى نقل المصاب للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المجني عليه.

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تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز بنها، بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي، بوصول "سيد.م.م"، 32 سنة، عامل دليفري، مصابًا بجرح نافذ بالبطن وجرى حجزه للعلاج.

بالعرض على العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، انتقل فريق من ضباط المركز إلى المستشفى، وبسؤال المصاب اتهم "خ.س.ط" سائق بالتعدي عليه وإحداث إصابته، بسبب تأخر المتهم في سداد قيمة إيجار شقة يسكنها بالعقار ملك والد زوجة المجني عليه، وحال معاتبته ومطالبته بدفع الإيجار حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام على أثرها المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته.

تمكن الرائد أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها وضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وجرى بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه، وحرر عن ذلك المحضر رقم 22132 جنح مركز شرطة بنها لسنة 2019.