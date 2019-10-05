فصل الكهرباء عن 3 مناطق بدمياط للصيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط-محمد إبراهيم

أعلن قطاع هندسة كهرباء جنوب دمياط، فصل التيار عن مغذي تقسيم المعلمين وأبو هندية والمبشر، غدًا الأحد من الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، وجرى إخطار الوحدة المحلية، وذلك لأعمال الصيانة وتغيير المحولات.

وأشار القطاع في بيان له، إلى أنه من المقرر فصل مغذيات التيار لشد الأسلاك على أعمدة الجهد المتوسط، وتغيير الأعمدة المتهالكة لمجابهة فصل الشتاء والرياح والعواصف المتوقعة، والمناطق المتأثرة، وهي منطقة المحور ومساكن الثلج وتوابعهما.

وأهاب القطاع بسكان هذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وعودة التيار الكهربائي.