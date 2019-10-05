قوات سوريا : سنحول أي هجوم تركي إلى حرب شاملة على الحدود

أكدت قوات سوريا الديمقراطية أنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها وتحويل أي هجوم تركي إلى حرب شاملة على الحدود السورية التركية.
وقال المتحدث باسم هذه القوات مصطفى بالي، في تغريدة على تويتر أوردتها قناة
وأكد بالي في الوقت ذاته أن قوات سوريا الديمقراطية لن تترد في تحويل أي هجوم غير مبرر من جانب تركيا إلى حرب شاملة على الحدود بأكملها.
تأتي تصريحات قوات سوريا الديمقراطية ردا على ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم عن عزم بلاده تنفيذ عملية عسكرية برية وجوية في شرق الفرات بسوريا.
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