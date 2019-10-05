عمليات بغداد تدعو المتظاهرين إلى عدم اللجوء للعنف

دعا قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، المتظاهرين في العاصمة العراقية ومدن أخرى، إلى عدم اللجوء للعنف أو القوة خلال التظاهرات المطالبة بتحسين الأوضاع في البلاد، مشيرًا إلى وجود حالات قنص بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية لخلق حالة من الفتنة.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد ، في

بيان صحفي ـ محاولتها اعتقال قناص يستهدف المتظاهرين في العاصمة العراقية، ونقلت عن الفريق الربيعي أن الجهد الاستخباري في القيادة حاول اعتقال قناص في إحدى مناطق بغداد كان يستهدف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم في العاصمة العراقية.وأشار الربيعي ـ بحسب قناة (السومرية نيوز) اليوم /السبت/ ـ إلى أن القناص تمكن من الفرار من قيادة بغداد إلى جهة مجهولة.وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل أدت إلى حرق مبان وسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعلان حظر للتجوال في عدد من المحافظات.