زعيمة هونج كونج تدين أعمال الشغب بالمدينة.. وتصفها بأنها "دمار غير مسبوق"

أدانت الزعيمة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم السبت، أعمال الشغب التي شهدتها المدينة الليلة الماضية، واصفة إياها بأنها "مروعة ومثيرة للغضب"، وجلبت دمارا غير مسبوق إلى المدينة.

ونقلت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية عن زعيمة هونج كونج دعوتها - في مقطع مسجل قصير ظهرت خلاله وحولها 14 من وزراء حكومتها - إلى أن نبذ العنف والنأى بالنفس عن "مثيري الشغب"، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة فرض

قانون يحظر ارتداء أقنعة الوجه، ما أثار احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء المدينة.وقالت مارى لام "إن أعمال الشغب الشديدة جعلت هونج كونج تعيش ليلة مظلمة للغاية أمس، والمدينة نصف مشلولة اليوم"، ولفتت إلى أن واقعة الضابط الذي أطلق النار على متظاهر للمرة الأولى وأصابه الأربعاء الماضي، مضيفة "لم يكن لديه خيارا سوى إطلاق النار دفاعا عن النفس".ودافعت عن قرار الحكومة بفرض قانون يعود للحقبة الاستعمارية لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، حيث أكدت أن العنف قدم أسبابا قوية استند عليها قانون حظر ارتداء الأقنعة، مشددة على أن الحكومة ستعمل على كبح العنف بأقصى درجات التصميم.وأثناء بث رسالة لام المسجلة بدأ المئات من سكان هونج كونج، والعديد منهم يرتدي الأقنعة، في مسيرة احتجاجا على الحظر.جدير بالذكر أن هونج كونج، التي تعد منطقة إدارية تابعة للصين، تشهد احتجاجات وأعمال عنف منذ أربعة أشهر، أثارها قانون تسليم المطلوبين للصين، والذي سحبته الزعيم التنفيذية لاحقا.