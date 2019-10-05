عاهل البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصاراتحرب أكتوبر المجيدة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بعث أيضًا برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة..كما بعث رئيس الوزراء البحريني برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
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