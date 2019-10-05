اخبار العالم

عاهل البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات

حرب أكتوبر المجيدة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بعث أيضًا برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة..كما بعث رئيس الوزراء البحريني برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاهل البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا