كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 جرحى في انفجار بكشمير الهندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الهندية، اليوم السبت، إنه اصيب عشرة أشخاص على الأقل في انفجار قنبلة يدوية قرب مبنى حكومي في كشمير الخاضعة للحكم الهندي.

وأضاف المدير العام للشرطة ديلباغ سينغ إن الانفجار ناجم عن "هجوم مسلح" ووقع بالقرب من مكتب مسؤول مدني في بلدة أنانتناج الجنوبية. واضاف ان الجرحى من بينهم ضابط شرطة وصحفي وأن جميع الجرحى كانت اصابتهم طفيفة.

وقال دون الخوض في تفاصيل "كان هجوما متشددا.. تحقق الشرطة لتحديد الجاني والقبض عليه."

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.

بدأ الصراع على كشمير في أواخر الأربعينيات، عندما حصلت الهند وباكستان على استقلالهما من الإمبراطورية البريطانية وبدأتا القتال على مطالبهما المتنافسة.

في أغسطس، جردت نيودلهي المنطقة من سلطاتها المتمتعة بحكم شبه ذاتي ونفذت حملة صارمة، واحتجزت الآلاف من الناس. وقد أغلقت أيضا خدمات الهاتف المحمول والإنترنت.

اندلع تمرد مسلح كامل في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية منذ عام 1989 سعيًا وراء كشمير موحدة - إما تحت الحكم الباكستاني أو مستقلة عن كلا البلدين.

قُتل حوالي 70 الف شخص في الانتفاضة وفي حملة عسكرية هندية. تتهم الهند باكستان بتدريب وتسليح المتمردين، وهي تهمة تنفيها إسلام أباد.