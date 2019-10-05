كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم منافسه الرئيسي.. رئيس الكاميرون يطلق سراح معارضين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الكاميرون بول بيا، اليوم السبت، حفظ الاتهامات الموجهة إلى بعض النشطاء، بينهم منافسه الرئيسي في انتخابات أكتوبر 2018 موريس كامتو، والإفراج الفوري عنهم.

وجاء الإعلان عن القرار بواسطة الأمين العام للرئاسة، فيرديماند نجوه نجوه، مساء أمس الجمعة، بعد ساعات من انتهاء الحوار الوطني الذي تمت الدعوة إليه من أجل محاولة إيجاد حل للتوترات بين الحكومة والانفصاليين وتحسين حالة التعايش في البلد الأفريقي.

ورغم أن المسؤول الرئاسي لم يحدد عدد الأشخاص الذين سيستفيدون من هذا القرار، يبرز كامتو و102 آخرون من حزبه (حركة من أجل نهضة الكاميرون) من بين المستفيدين منه.

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وتعرض كامتو إلى جانب 6 من حزبه للاعتقال في 28 يناير الماضي، بعد أيام من دعوة حزبه إلى التظاهر ضد بيا وإعادة انتخابه التي توصف بالمزورة، وظل قيد الحبس منذ ذاك الوقت، وقدم للمحاكمة أمام محكمة عسكرية، وكان سيواجه في 8 أكتوبر الجاري اتهامات بالتمرد والعداء ضد الوطن، وهي اتهامات قد تؤدي إلى صدور عقوبة بالإعدام.

واتخذ بيا قرار حفظ الاتهامات في إطار مساعي تستهدف تعزيز أجواء السلام والأخوة بين أبناء وبنات الكاميرون.

وكانت السلطات المحلية تتهم الزعيم المعارض بدعم مظاهرات غير مصرح بها نظمت في جميع أنحاء البلاد يوم 26 يناير(كانون الثاني) الماضي، وانتهت بإصابة نحو 12 ناشطاً واعتقال 131 آخرين، بحسب بيانات محاميهم.