كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوان فيالكوف": جو بايدن يمكنه استعادة الاستقرار بعد رئاسة ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتقد جوان فيالكوف البالغ 66 عامًا وهو مدرس متقاعد وناخب ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا أن جو بايدن يمكنه استعادة بعض الاستقرار في البلاد بعد رئاسة دونالد ترامب.

وقال فيالكوف يوم الأربعاء في حدث في دار البلدية في آلنتاون، بنسلفانيا. وأعتقد أن "هيلاري كلينتون" خسرت لأن ترامب والجمهوريين كانوا قادرين على إثارة الشكوك حتى عندما لم يكن هناك شيء حقيقي هناك".

وبينما تحاول حملة بايدن الاستفادة من اللحظة كفرصة سياسية، فإن تصميم ترامب الواضح على استخدام مزاعم غامضة بالفساد لإيذاء خصمه يمثل تحديًا مستمرًا لنائب الرئيس السابق.

وإذا واجه بالفعل تحقيقًا في قضية المساءلة من قبل مجلس النواب الأمريكي للضغط على أوكرانيا للتحقيق في تعاملات بايدن وابنه هنتر في تلك البلاد، فقد دعا ترامب الصين يوم الخميس إلى التحقيق مع البيدنس أيضًا.

وصور بايدن إستراتيجية ترامب كدليل على أن الرئيس يعتبره الفائز المحتمل والأخطر من بين المرشحين الـ 19 الذين يسعون للترشيح الديمقراطي لمواجهته في انتخابات نوفمبر 2020.

ولكن البعض يخشون أيضًا من أن تهم ترامب المتكررة بالفساد قد تلتزم بايدن على المدى الطويل.

وأظهر استطلاع حديث لجامعة مونماوث أن 43٪ من الناخبين المسجلين يعتقدون أن بايدن ضغط على أوكرانيا لمنعها من التحقيق في المصالح التجارية لابنه هناك، بما في ذلك 21٪ من الديمقراطيين و39٪ من المستقلين.

ومنذ اندلاع الأنباء عن شكوى من المخبرين بشأن مكالمة ترامب مع أوكرانيا، نفى فريق حملة بايدن بشدة أن يكون لمطالبات ترامب أي شرعية.

وحتى الآن، لا يبدو أن بث ترامب القوي لنظريات المؤامرة قد أضر بايدن سياسيًا.

ولم يخسر بايدن، 76 عامًا، المرشح البارز لمعظم السباق الديمقراطي لعام 2020، دعمًا كبيرًا في استطلاعات الرأي الوطنية منذ ظهور طلب ترامب للحكومة الأوكرانية.

وأضاف ما يقرب من 10 ناخبين ديمقراطيين قابلتهم رويترز هذا الأسبوع إنهم وقفوا إلى جانب بايدن، وأن تكتيكات ترامب لن تؤثر على وجهات نظرهم. "أنا أحب بايدن، رغم أنني لم أقرر بعد.

وقال بيت ليفلر، أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية حضر قاعة بلدية آلنتاون: "لا يمكننا ترك ترامب يجرنا إلى هذه المناقشات السخيفة التي تصرف الانتباه فقط عن مشاكله الخاصة".

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ووافق مايك مكملون (67 عاما) من سانت تشارلز بولاية ميسوري على أن هجمات ترامب لن تخفف من دعمه لبايدن.

وقال مكملون: "إنه تكتيك في ساحة المدرسة وأنا لا أشتريه".

ومع ذلك، فهو يريد معرفة الحقائق حول الادعاءات حول بايدن وابنه. وقال "إذا كان جو بايدن قد تورط أو استفاد مما يحدث، فهناك بعض نقاط الضعف".

ولم تكن مشكلة بايدن الرئيسية منذ أسابيع هي مشكلة ترامب بل السناتور الأمريكي إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس التي تتنافس على الترشيح الديمقراطي.

وانخفض بايدن نقطتين مئويتين - إلى 18 ٪ - في أحدث استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز إيبسوس في 26 و30 سبتمبر أيلول للناخبين من ذوي الميول الديمقراطية بعد أن بدأ مجلس النواب التحقيق في قضية ترامب مع أوكرانيا.

ولكنه انخفض 12 نقطة منذ يونيو، وارين يتتبعه الآن بأربع نقاط فقط.

ولم ير كايل كونديك، المحلل السياسي بجامعة فرجينيا، أي صلة بين هجمات ترامب على بايدن وتشديد السباق.

وأضاف: "لقد ارتفع وارن منذ شهور، ولا أعتقد أن هناك أي زيادة مرتبطة بأوكرانيا".

ولقد امتنع وارن وغيره من المنافسين الديمقراطيين مثل السناتور الأمريكي كامالا هاريس من كاليفورنيا عن انتقاد بايدن أو ابنه، الذي كان له تعاملات تجارية في الصين وأوكرانيا خلال فترة رئاسة والده.

وتابع آدم جرين من لجنة حملة التغيير التقدمي، التي تدعم وارن، إن الديمقراطيين بحاجة إلى التركيز على سلوك ترامب والتحقيق في المساءلة.

وعلى خط اعتصام يونايتد أوتو وركرز في رينو بولاية نيفادا يوم الخميس، قالت ليزلي ماكسويل بيرتون، حاملة الرسائل المتقاعد، 67 عامًا، إن بايدن هو المرشح الوحيد الذي يمكنه الفوز على ترامب، إنها لا تفكر فيه بسبب مطالبات ترامب ولا تتوقع أن يفعل الآخرون ذلك أيضًا.

وقالت عن ترامب "يعلم الجميع أن الأشياء التي تخرج من فمه هي مجرد أكاذيب ".