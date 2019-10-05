كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة المئات إلى شوارع هونج كونج.. وإغلاق المترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظل نظام المترو في هونج كونج مغلقًا اليوم السبت مما أدى إلى شل حركة النقل في المركز المالي الآسيوي بعد ليلة من الفوضى أطلقت فيها الشرطة النار على فتى مراهق واحتج المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية على أعمال ومحطات المترو.

واندلعت احتجاجات يوم الجمعة في جميع أنحاء المدينة التي تحكمها الصين بعد ساعات من استدعاء زعيمها المحاصر "كاري لام" سلطات الطوارئ في الحقبة الاستعمارية لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا لحظر استخدام أقنعة الوجه التي يستخدمها المتظاهرون لإخفاء هوياتهم.

وقالت "لام" المدعومة من بكين في خطاب تلفزيوني اليوم السبت أن "العنف الشديد" في الليل يبرر استخدام قانون الطوارئ.

وقالت في تصريحات مسجلة مسبقًا: "لقد أدى السلوك الجذري للمتظاهرين إلى دخول هونغ كونغ في ليلة مظلمة للغاية، مما جعل المجتمع اليوم شبه مشلول".

وأضافت: "لقد أوضح العنف الشديد أن السلامة العامة في هونغ كونغ معرضة للخطر على نطاق واسع. وهذا هو السبب الملموس الذي دفعنا إلى الاحتجاج بقانون الطوارئ أمس لتقديم قانون مكافحة القناع ".

ولكن دون إعاقة للحظر وإغلاق وسائل النقل، خرج عدة مئات من المتظاهرين، وكثير منهم يرتدون أقنعة، إلى الشوارع يوم السبت، في مسيرة عبر حي خليج كوزواي المركزي الصاخب، ومع المزيد من الاحتجاجات المقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال أحد المتظاهرين "سو" البالغ 22 عامًا، الذي كان يرتدي قناعًا أسودًا ونظارات داكنة: "لسنا متأكدين مما سيحدث لاحقًا، ولكننا شعرنا أنه يتعين علينا الخروج وإظهار حقنا الأساسي في ارتداء قناع".

وأضاف: "يجب أن تتعلم الحكومة أنها لا تستطيع الضغط على أهالي هونج كونج مثل هذا". وبدأت المظاهرات العنيفة المتزايدة التي اجتاحت المدينة لمدة أربعة أشهر في معارضة مشروع قانون تم تقديمه في إبريل الماضي والذي سمح بتسليم المجرمين إلى الصين القارية، ولكنهم منذ ذلك الحين تحولت إلى حركة أوسع مؤيدة للديمقراطية.

وقالت الشركة في بيان: "بما أننا لم نعد قادرين على توفير خدمة آمنة وموثوقة للمسافرين في هذه الظروف، فلم يكن أمام الشركة خيار سوى اتخاذ قرار تعليق خدمة شبكتها بالكامل".

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وأغلقت جميع المحطات في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث تقطعت السبل بالركاب وأجبرت الكثيرين على المشي إلى منازلهم، وهو وضع يزداد سوءًا خلال عطلة نهاية الأسبوع في المدينة.

وتم إعادة فتح المطار السريع، أحد أشهر الطرق المؤدية إلى المطار، مع فرض قيود على الخدمة اليوم السبت، وفقًا لما ذكرته "إم تي آر".

قال أكثر من عشرة من مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت وفروع بنك الصين (هونج كونج) وبنك شرق آسيا والبنك الصناعي والتجاري الصيني، الذين استهدفهم المتظاهرون، إنهم لن يفتحوا أبوابهم اليوم السبت.

وأضرم المتظاهرون الحرائق وألقوا قنابل حارقة على الشرطة وأحرقوا العلم الوطني الصيني، في تحدٍ مباشر للسلطات في بكين.

وقالت الشرطة أن ضابطًا في يوين لونج وهي منطقة في الاقاليم الجديدة النائية شهدت اشتباكات عنيفة في يوليو، وأطلق رصاصة دفاعًا عن النفس بعد أن ألقى محتج قنبلة حارقة وأضرم النار فيه.

وقالت وسائل الإعلام إن الصبي البالغ من العمر 14 عامًا قد أصيب بالرصاص. وقالت هيئة مستشفى المدينة إن حالته مستقرة الآن، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وحاصر حوالي 100 متظاهر فرع بنك الصين (هونج كونج) في منطقة التسوق الراقية في خليج كوزواي، بينما عبر المتظاهرون عبر الميناء في منطقة كولون، حطم المتظاهرون متجر الزجاج أمام فرع تشاينا لايف.

وأطلقت الشرطة كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مناطق شديدة الاضطراب مثل "كوزواي باي" و"شا تين" و"ونغ تاي سين"، مما يؤكد التحديات التي يواجهونها حيث لا تظهر الاحتجاجات أي علامة على الاستسلام.

وقالت سلطات المستشفى أن 31 شخصًا أصيبوا في احتجاجات يوم الجمعة، واثنان منهم في حالة خطيرة.