كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 10 أشخاص وسط حملة قمع في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة على موقع تويتر، إن هجومًا بقنبلة يدوية اليوم السبت في مدينة أنانتناج بجنوب كشمير أسفر عن اصابة عشرة أشخاص بينهم شرطي مرور وصحفي.

ويعاني الكثير من الناس في كشمير من الغضب منذ أن قامت الهند بتجريد جزء من منطقة الحكم الذاتي ذات الأغلبية المسلمة في 5 أغسطس، مما أدى إلى إغلاق شبكات الهاتف وفرض قيود تشبه حظر التجول في بعض المناطق لتثبيط السخط.

وتم تخفيف بعض هذه القيود ببطء، ولكن لا يزال هناك حظر كبير على الاتصالات المتنقلة والإنترنت في وادي كشمير.

وقالت الشرطة في كشمير على موقع تويتر: "ألقى إرهابيون قنبلة يدوية في أنانتناج".

أضاف: "المنطقة تحت الطوق، وعمليات البحث جارية".

وقال حساب آخر من الشرطة إنه تم الإبلاغ عن "إصابات طفيفة" فقط.

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وقال مسؤول بالشرطة لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته: "أن الانفجار وقع بالقرب من مكتب حكومي لأنه لم يسمح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام".

إذا تم التأكيد على ذلك، فسيظهر ذلك في أول هجوم بالقرب من مكتب حكومي منذ حملة الهند على المنطقة.

ولم ترد وزارة الداخلية الهندية على الفور على طلب للتعليق.

وتقول حكومة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" أن إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير كان ضروريًا لدمجها بالكامل في بقية الهند وتحفيز التنمية".

ويقول النقاد أن قرار إلغاء الحكم الذاتي سيزيد من العزلة والمقاومة المسلحة.

وتنقسم كشمير بين الهند وباكستان اللتين تطالبان بالإقليم بالكامل. وقتل أكثر من 40 ألف شخص في تمرد في الجزء الهندي من كشمير منذ عام 1989.

