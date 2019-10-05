في حصيلة جديدة.. 73 قتيلا في احتجاجات العراق بينهم 6 أمنيين

ارتفعت حصيلة قتلى احتجاجات العراق، التي انطلقت الثلاثاء، إلى 73، معظمهم من المتظاهرين، بينما أصيب نحو ثلاثة آلاف بجروح، وفق ما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم السبت.

وتتضمن حصيلة القتلى ستة عناصر شرطة على الأقل لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت أثناء التظاهرات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد، وفق مصادر طبية وأخرى في الشرطة.

وكانت السلطات قد واصلت استعمال العنف في مواجهة المتظاهرين، إذ أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الجمعة، أن قوات الأمن العراقية أطلقت النار مجددا على محتجين في بغداد.

وكسر المتظاهرون، الغاضبون، حظر التجوال، الذي فرضته الحكومة، منذ أول أمس، في بغداد، وعدد من محافظات الجنوب.

وبدأت موجة الاحتجاجات العنيفة، يوم الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد، لكن الكثير من المحتجين يطالبون الآن بإسقاط الحكومة، بعد سقوط 35 قتيلا، و2433 جريحا.