بعد تعرضهما للطرد.. لجنة التأديب تصدر عقوبة الإيقاف في حق النفاتي والعلوش

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، عقوبة الإيقاف في حق كل من آدم النفاتي، لاعب فربق مولودية وجدة، وهشام العلوش لاعب الشباب الرياضي السالمي.

وأوقفت لجنة التأديب، النفاتي، المنضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، للمولودية، أوقفته لثلاث مباريات، واحدة منها موقوفة التنفيذ، وذلك على خلفية تعرضه للطرد، خلال اللقاء الذي حل فيه سندباد الشرق ضيفا على الدفاع الحسني الجديدي، برسم مباريات الأسبوع الثالث من البطولة الاحترافية.

أما العلوش، فصدرت في حقه عقوبة الإيقاف لمباراتين نافذتين، بسبب الطرد الذي تعرض له في مباراة شباب السوالم، أمام مضيفه اتحاد سيدي قاسم، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من القسم الثاني للبطولة الاحترافية.