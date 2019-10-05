المغرب يرفع صادرته من “الطماطم” صوب الإتحاد الأوروبي بـ 30%..تفوق على هولندا وإسبانيا

أصبحت صادرات المغرب من الطماطم تتصدر الجداول المبيانية الخاصة بمؤسسات الإحصاء الأوروبي، إذ زاد المغرب من صادرته من الطماطم بين غشت ويوليو أزيد من 30 في المائة، بينما تراجعت هولندا وإسبانيا.

وخفضت إسبانيا، صادرتها بنسبة 9.61 أيّ من 1.414’73 مليون طن بيعت بين سنتي 2011 و2014 إلى 1.278’69 مليون طن في 2018 و2019، بينما زاد المغرب صادرته بنسبة 31’42% أيّ أزيد من 567’2 خمسة مليون كيلوا طن من الطماطم تجاه دول الإتحاد الأوروبي بين سنتي 2011 و2012 ووصل مع متم سنة 2019 إلى 745’44 مليون كيلوم طن.

وجاءت هذه الإحصائيات في الفترة الأخيرة من العام الجاري، إذ أشارت hortoinfo أن دوريتها الأخيرة تعني متم العام الجاري من 2019 وقال المصدر ذاته، أن إجمالي حجم الطماطم التي اشتراها الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة بلغت 4880’6 مليون كيلوغرام بقيمة 6،478’41 مليون يورو وبمتوسط ​​سعر قدره 327 1 يورو للكيلو