16 مغربيا ومغربية في “النشرة الحمراء” للمبحوث عنهم من طرف “الأنتربول”- اللائحة

وجه “الأنتربول”، (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية)، “الأنتربول”، قائمة (النشرة الحمراء) إلى الدول الأعضاء، تتضمن 16 مغربيا مبحوثا عنهم لتورطهم في عدة قضايا، منها الإرهاب والمخدرات والاعتداءات الجنسية.

وقالت المنظمة الدولية، إن النشرة الحمراء هي بمثابة طلب يوجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقتاً، في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل.

وترى المنظمة أن المجرمون يمكنهم الفرار إلى بلد آخر، في محاولة للهروب من وجه العدالة، وتنبه النشرة الحمراء أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم بشأن المجرمين الفارين المطلوبين دوليا.

وتضمنت النشرة الحمراء للمغاربة، الموجودة بالموقع الالكتروني للانتربول، 16 مغربيا ومغربية مطلوبون للانتربول، وهم تاجي رضوان، 41 عامًا، والعلمي للابشرى، 58 سنة، ورزوقي سعيد، 47 سنة، ومزياني سمير، 41 سنة، والوافي هشام، 31 سنة، وعيسى محمد، 46 سنة.

وتضم اللائحة أيضا كل من الفكري بلال، 34 سنة، وغالوبي عثمان، 37 سنة، وعمراني عبدالمجيد، 50 سنة، و الجادي صلاح، 49 سنة، وترمون ميشيل، 46 سنة، وعمري سعيد، 42 سنة، وبونو علي، 31 سنة، والصبار زكرياء، 42 سنة، وبهاجي سعيد، 44 سنة، واليعقوبي ايوب، 56 سنة.