طقس السبت.. جو حار مع سحب مستقرة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نسبيا بسوس وداخل الأقاليم الجنوبية. وستتشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح مع تكو ن كتل ضبابية أو ضباب فوق السواحل الشمالية والوسطى.
عدا ذلك، ستبقي الأجواء مستقرة مع مرور سحب عليا بجميع ربوع المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية و بالجنوب الشرقي.
وستهب رياح معتدلة شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية و بالسواحل الأطلسية، بينما ستهب ضعيفة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومتقلبة في باقي المناطق الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 14 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 23 و 26 درجة بالجنوب الشرقي وشرق و الأقاليم الجنوبية. فيما ستتراوح ما بين 15 و 22 بباقي المناطق الأخرى.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و 29 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 30 و 35 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول المحيطية، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط، والماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 35 و 41 درجة بسوس وبأقليمنا الصحراوية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا على طول الساحل الأطلسي.
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