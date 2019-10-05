نحف: مناشدة بالعثور على شاب مفقود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ناشدت عائلة مصري في بلدة نحف بمنطقة الشاغور، الجمهور لمساعدتها في العثور على ابنها خالد حمادة مصري البالغ من العمر 20 عاما.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب شوهد للمرة الأخيرة فجر أمس الجمعة، ومنذ ذلك الوقت اختفت آثاره ولم يعد إلى المنزل.

وعلم أن الشاب صاحب جسم نحيف ولون بشرة بني، طوله 1.70 مترا وشعره أسود اللون، وقد ارتدى حين خروجه معطفا أسود اللون، بنطال "جينس" أسود اللون بالإضافة إلى حذاء من نوع "أديداس" باللون الأبيض.

ودعت العائلة كل من يعرف أي معلومة عن ابنها التواصل معها مباشرة.