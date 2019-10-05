اعتقال اثنين من حماية عضو بمجلس الديوانية بعد اطلاقهما الرصاص الحي على المتظاهرين

اعتقلت القوات الامنية في الديوانية، السبت، اثنين من حماية عضو بمجلس الديوانية بعد اطلاقهما الرصاص الحي على المتظاهرين.

وقال مراسل الخليج 365، ان القوات الامنية اعتقلت اثنين من حماية عضو مجلس محافظة الديوانية، اطلقا الرصاص الحي على المتظاهرين امس ما ادى الى مقتل احدهم.

واضاف انه تم احالتهما الى المحكمة العسكرية.