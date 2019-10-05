تعبئة الغاز: لا توجد شحة في انتاج اسطوانات الغاز

اعلنت شركة تعبئة الغاز، السبت، ان انتاجها من اسطوانات في تصاعد، نافية وجود اية شحة بذلك.

وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المجموع الكلي للإنتاج من اسطوانات الغاز هو 536810 أسطوانة يوم امس الجمعة".

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واضافت ان "الإنتاج في تصاعد"، لافتة الى انه "لا توجد شحة في انتاج اسطوانات الغاز".

يذكر انه مع فرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد شهدت المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا في الاسعار اضافة الى اسطوانات الغاز التي وصل سعر الواحدة منها في بعض المناطق الى 40 الف دينار عراقي بعدما كانت سعرها يصل الى سبعة الاف دينار.