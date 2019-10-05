اعلنت شركة تعبئة الغاز، السبت، ان انتاجها من اسطوانات في تصاعد، نافية وجود اية شحة بذلك.
وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المجموع الكلي للإنتاج من اسطوانات الغاز هو 536810 أسطوانة يوم امس الجمعة".
واضافت ان "الإنتاج في تصاعد"، لافتة الى انه "لا توجد شحة في انتاج اسطوانات الغاز".
يذكر انه مع فرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد شهدت المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا في الاسعار اضافة الى اسطوانات الغاز التي وصل سعر الواحدة منها في بعض المناطق الى 40 الف دينار عراقي بعدما كانت سعرها يصل الى سبعة الاف دينار.
كانت هذه تفاصيل خبر تعبئة الغاز: لا توجد شحة في انتاج اسطوانات الغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.