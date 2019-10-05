عمليات بغداد: حاولنا اعتقال قناص يستهدف المتظاهرين بالعاصمة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن محاولتها اعتقال قناص استهدف المتظاهرين بالعاصمة.

وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع شيوخ عشائر الكرخ وحضرته الخليج 365، ان "قناصا كان متواجدا في احدى مناطق العاصمة استهدف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم".

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واضاف الربيعي ان "الجهد الاستخباري في القيادة حاول اعتقاله الا انه تمكن من الفرار الى جهة مجهولة".

واعلنت خلية الاعلام الامني امس السبت، عن وجود حالات قنص بين صفوف المتظاهرين والقوات الامنية لخلق الفتنة.