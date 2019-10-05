بغداد بعد رفع حظر التجوال اليوم 'صور'

شهدت العاصمة بغداد اليوم السبت، حركة قليلة في شوارعها بعد رفع حظر التجوال الذي فرض عليها منذ الخميس الماضي على خلفية التظاهرات التي شهدتها العاصمة وما رافقها من مواجهات بين متظاهرين والقوات الامنية ادت الى سقوط قتلى وجرحى. وادناه صورا لبغداد بعد رفع حظر التجوال اليوم السبت: Advertisements

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