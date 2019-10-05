عمليات بغداد: اعتقلنا اشخاصا بصفوف المتظاهرين يحملون قناني حارقة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اعتقال اشخاص بصفوف المتظاهرين يحملون قنان زجاجية حارقة، فيما اشارت الى ان اكثر المتظاهرين اعتدوا على القوات الامنية.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع شيوخ عشائر الكرخ، وحضرته الخليج 365 ان "مهمتنا هي حماية المتظاهرين وليس لنا علاقة بمشاكل الكتل السياسية"، مبينا انه "تم اعتقال اشخاص في صفوف المتظاهرين يحملون قنان زجاجية حارقة".

واضاف ان "الامن في بغداد مسيطر عليه ولا يجب ان تكون هناك فوضى"، داعيا المتظاهرين الى "ضبط النفس وحماية مؤسسات الدولة".

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واكد "مهما طالت التظاهرات فسنستمر بحمايتها"، موضحا ان "اكثر المتظاهرين هم من اعتدوا على القوات الامنية".

وطالب الربيعي العشائر بـ"التعاون مع القوات الامنية ومنع اية اعتداءات".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل ادت الى حرق مباني وسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية، الامر الذي دفع الحكومة الى اعلان حظر للتجوال في عدد من المحافظات.