حظر تجوال من الواحدة ظهرا وحتى إشعار آخر في ذي قار

وقال مراسل السومرية نيوز ان القوات الامنية في ذي قار فرضت حظرا شاملا على التجوال في المحافظة.

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واضاف ان الحظر يبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر اليوم ويستمر الى اشعار اخر، مبينا ان الحظر يشمل العجلات والاشخاص ايضا.

وجاء هذا الحظر على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل، والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية.