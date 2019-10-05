فرض حظر للتجوال في الديوانية حتى اشعار اخر

فرضت القوات الامنية في الديوانية، السبت، حظرا شاملا للتجوال.

وقال مراسل الخليج 365 ان القوات الامنية في الديوانية فرضت حظرا شاملا على التجوال في المحافظة.

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واضاف ان الحظر يبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر اليوم ويستمر الى اشعار اخر، مبينا ان الحظر يشمل العجلات والاشخاص ايضا.

وجاء هذا الحظر على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل، والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية.