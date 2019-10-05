مؤامرة أردوغان والسراج وأزمة ترامب.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: مؤامرة أردوغان والسراج.. دفع الإرهابي الدولي صلاح بادي للواجهة، وترامب والكونجرس.. من مكالمة زيلينسكي للتلويح بـ"عزل" الرئيس، ورئيس برلمان العراق: نسعى لإيقاف الدم ويجب محاسبة الفاسدين، والمعارضة التركية تشكك في المبالغ التي أنفقها أردوغان على السوريين، و"اغتيال سليماني".. مناورة دعائية إيرانية يديرها المتشددون، والتلفزيون الألماني: تركيا بلد غير آمن للاجئين.

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كما تتابعون في عالم السياسة: محامي القروي: القضاء التونسي رفض مشاركة موكلي بمناظرة تلفزيونية، والكونجرس يجبر البيت الأبيض على تقديم وثائق بشأن قضية أوكرانيا، وجوتيريس يدعو الأمن في العالم لضبط النفس خلال المظاهرات، ومصادر أمنية: "خلية الكويت" الإخوانية خططت لحرب شائعات ضد الخليج، وقراصنة إيرانيون يهاجمون حسابات إلكترونية لمسؤولين أمريكيين، ورفع حظر التجول في العاصمة العراقية بدءا من فجر السبت، وصافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.

أما في الاقتصاد فتطالعون: تآكل الدخل يهوي بمشتريات الأتراك من السيارات إلى النصف، وترامب: إنهاء الحرب التجارية مع الصين لا يرتبط بـ"مسألة بايدن"، وحفارات النفط الأمريكية تواصل الانخفاض لسابع أسبوع على التوالي، وسيؤول تدعم الشركات المتضررة من أزمة اليابان بـ665 مليون دولار، و%68 انخفاضا في واردات الهند من الذهب، والحكومة اليابانية تتعهد بتعزيز الدعم الاقتصادي إذا تصاعدت المخاطر، وعلى وقع المظاهرات.. سندات العراق الدولارية تهوي لأدنى مستوى في 4 أشهر.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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