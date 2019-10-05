الجامعة العربية تدعو لحوار جدي لإنهاء التصعيد في العراق

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هلا محمودالسبت 2019/10/5 01:16 م بتوقيت أبوظبي
مظاهرات العراق
دعت جامعة الدول العربية، الحكومة العراقية، إلى القيام بكل ما من شأنه تهدئة الوضع و البدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي إلى إزالة الأسباب التي دعت إلى التظاهر.
يأتي هذا في وقت ترتفع فيه أعداد القتلى والجرحى في احتجاجات العراق بشكل مخيف، إذ وصل عدد القتلى إلى نحو 100 والجرحى إلى نحو 4 آلاف، خلال أيام قليلة من بدء المظاهرات يوم الثلاثاء الماضي.
ونقل بيان للجامعة العربية السبت، عن الأمين العام أحمد أبو الغيط، قوله إنه يأسف بشدة لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين وكذلك من قوات الأمن، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.
وأضاف أنه يتابع بقلق تطورات الأوضاع في العراق وبشكل خاص حالة التصعيد المصاحبة للمظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المدن، منذ الأول من أكتوبر الجاري.
وأشار البيان إلى أن جامعة الدول العربية تجدد دعمها الكامل للعراق في كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية وإحلال السلم والاستقرار في البلاد.
وكانت احتجاجات واسعة اندلعت، الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.
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