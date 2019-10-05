أردوغان يواصل انتهاك سيادة سوريا ويهدد بعملية عسكرية شرقي الفرات

في تحدٍ سافر للقانون الدولي وانتهاك السيادة للدول قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سوريا.

وتعد المنطقة التي هدد أردوغان بشن هجوم عليها إحدى النقاط المتفق على تأسيس "منطقة آمنة" فيها بين واشنطن وأنقرة.

وقال أردوغان: "أجرينا ترتيباتنا.. أعددنا خططنا للعملية وأعطينا التعليمات الضرورية"، مضيفا أن تركيا ستنفذ عمليات جوية وبرية وأن هذه العمليات قد تبدأ "اليوم أو غدا".

Advertisements

و كانت الولايات المتحدة قد اتفقت مع تركيا على أن تقيما معا "منطقة آمنة" على الحدود السورية لكن أنقرة تقول إنها غير راضية عن سير العملية وهددت من حين لآخر بتنفيذ عمليات عسكرية هناك.

يذكر أنه في 18 مارس/آذار 2018 احتلت القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها منطقة عفرين السورية، إثر عملية عسكرية أطلق عليها أردوغان اسم "غصن الزيتون"، ونفذتها في يناير/كانون الثاني 2018.

وأدت العملية التي نفذتها قوات أردوغان إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص، وقتل أكثر من 4 آلاف من الأهالي.

وأعربت سوريا عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق الأمريكي التركي حول ما يسمى "المنطقة الآمنة".

وأكدت أنه يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة أراضي سوريا وانتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.