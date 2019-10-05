التمكين السياسي للمرأة الإماراتية.. ثقة متجددة بدورها الريادي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظيت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة متميزة، وأصبحت نموذجا عالميا تحتذي به العديد من دول في العالم في تمكين المرأة.

وجاءت هذه المكانة المتميزة بفضل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي اعتبرت المرأة جزءا لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي ولها دور ريادي في تطويره والنهوض به نحو الأفضل.

واستطاعت المرأة الإماراتية أن تحقق العديد من الإنجازات الرائدة في مختلف المجالات من بينها الشأن العام.

Advertisements

فشهد البرلمان الإماراتي والعربي انتخاب أول امرأة على رأسه، لتكون الدكتورة أمل القبيسي أول امرأة إماراتية وعربية تفوز بمنصب رئاسة البرلمان.

وتعددت إنجازات المرأة الإماراتية وكسبت ثقة قيادة الإمارات، ليأتي قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مجددا لهذه الثقة، حيث أصدر قرارا في 2018 برفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، بعد أن كانت تشكل نسبتها 22٪ من أعضاء الوطني الاتحادي الأخير.

وتقام انتخابات المجلس الوطني الاتحادي يوم 5 أكتوبر 2019، وتسبقها عملية التصويت خارج الإمارات والتصويت المبكر، ومن المنتظر أن تحظى المرأة الإماراتية بـ20 مقعدا من بين 40 مقعدا من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.