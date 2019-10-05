توافد الناخبين برأس الخيمة لاختيار ممثليهم في"الوطني الاتحادي"

ناخبون داخل أحد مراكز الاقتراع في رأس الخيمة

أعلنت لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، السبت، أن عملية التصويت في اليوم الرئيسي للانتخابات بدأت في موعدها المحدد الثامنة صباحا، مشيرة إلى أن التصويت ينتهي في تمام الثامنة مساء.

وانطلقت عملية التصويت في مراكز الانتخاب الخمسة الموزعة على أرجاء إمارة رأس الخيمة التي جهزت بكل الإمكانات التي تسهل عملية الاقتراع بكل سهولة.





ولفتت إلى أنه عقب الانتهاء من عمليات التصويت سيتم إغلاق المراكز وإعلان النتائج والقائمة الأولية للفائزين في المركز الانتخابي الرئيسي في الإمارة.

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وحثت اللجنة الناخبين على التوجه لمراكز الانتخاب والمشاركة في هذا الواجب الوطني.





وحرصت لجنة رأس الخيمة على تذكير الناخبين باصطحاب بطاقة الهوية لأنها الوثيقة المعتمدة للتصويت.

كما أجابت اللجنة عن جميع الاستفسارات التي وصلتها من الناخبين وتعمل على تقديم الدعم المطلوب لإنجاح العملية الانتخابية.

وكانت لجنة إمارة رأس الخيمة قد أنهت بنجاح كبير مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام.

و شهدت أيام التصويت المبكر مشاركة فعالة من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة.