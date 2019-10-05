ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات العراق إلى 100 قتيل و4 آلاف جريح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات العراق إلى 100 قتيل و4 آلاف مصاب.

وكانت احتجاجات واسعة اندلعت، الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وصباح الجمعة، أطلقت قوات الأمن العراقية النار على عشرات المتظاهرين وسط بغداد في اليوم الرابع من المظاهرات، كما قطعت شبكة الإنترنت في الجزء الأكبر من البلاد.

وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الحكومة العراقية للاستقالة وتنظيم انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أمر، الجمعة، برفع حظر التجول في بغداد بدءا من الساعة الخامسة فجر السبت بالتوقيت المحلي.