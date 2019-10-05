القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات العراق إلى 100 قتيل و4 آلاف مصاب.
وكانت احتجاجات واسعة اندلعت، الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.
وصباح الجمعة، أطلقت قوات الأمن العراقية النار على عشرات المتظاهرين وسط بغداد في اليوم الرابع من المظاهرات، كما قطعت شبكة الإنترنت في الجزء الأكبر من البلاد.
وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الحكومة العراقية للاستقالة وتنظيم انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أمر، الجمعة، برفع حظر التجول في بغداد بدءا من الساعة الخامسة فجر السبت بالتوقيت المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات العراق إلى 100 قتيل و4 آلاف جريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.