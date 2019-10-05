39 مركزا للاقتراع في انتخابات "الوطني الاتحادي" بالإمارات

عبر 39 مركزا انتخابيا موزعة على مناطق الإمارات كافة، بدأ المواطنون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وسط إقبال لافت من أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، وتنتهي في تمام الثامنة مساء.

ويتم بعد الانتهاء من عمليات التصويت إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين.





وتوزعت مراكز الاقتراع 39 على إمارات دولة كافة، حيث ضمت إمارة أبوظبي 14 مركزا وهي مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومجلس الوثبة، ومدرسة مبارك بن محمد، وياس مول، وجامعة زايد في مدينة شخبوط.

وفي مدينة العين: مركز العين للمؤتمرات/الخبيصي، وقاعات أفراح الوقن، والظاهر، والهير، ومدرسة شيخة بنت سرور في منطقة اليحر، وفي منطقة الظفرة: صالات أفراح مدينة زايد، وغياثي، والسلع، ومجلس جزيرة دلما.





كما توجد 6 مراكز انتخابية في إمارة دبي: وهي مركز دبي التجاري العالمي، وندوة الثقافة والعلوم في منطقة الممزر، والقاعة الرياضية في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم في دبي، وسن ست مول، ومبنى الإمارات للهوية في منطقة البرشاء، وقاعة أفراح حتا.





وفي إمارة الشارقة، توجد 7 مراكز انتخابية هي: نادي الشارقة للشطرنج والثقافة، ومجلسا ضاحية مغيدر، وضاحية الخالدية، ونادي مليحة الثقافي، ومركز إكسبو في خورفكان، ومقرا جامعة الشارقة في كلا من مدينتي كلباء والذيد.

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وهناك مركزان انتخابيان في إمارة عجمان هما: مبنى جامعة عجمان، ومركز سند في منطقة مصفوت، ومركزان انتخابيان في إمارة أم القيوين هما: قاعة الاتحاد، والثانوية الفنية في فلج المعلا.

كما توجد في إمارة رأس الخيمة 5 مراكز انتخابية هي: مركز إكسبو، ومركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلف الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة، ومركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في منطقة الرمس، وكليات التقنية "طالبات"، ومركز شباب الغيل.



وتضم إمارة الفجيرة 3 مراكز انتخابية هي: أرض المعارض، ومركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في منطقة مسافي، ومركز دبا للمعارض في دبا الفجيرة.





و عملت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وتعد الدورة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي 2019 مختلفة عن غيرها وذلك بعد تطبيق قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50%.





وتشهد المراكز الانتخابية على مستوى دولة الإمارات إقبالا لافتا من أعضاء الهيئات الانتخابية منذ بدء عملية التصويت ما يعكس الوعي والمسؤولية الوطنية لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية والعمل البرلماني التي تظهر بشكل واضح من خلال التفاعل الكبير الذي تبرزه فئات المجتمع لا سيما المرأة والشباب وأصحاب الهمم في المشاركة الفاعلة بالعملية الانتخابية.





وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير جميع الإمكانات التي تؤمن أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، وبما يضمن في الوقت ذاته سير أفضل لجميع مجريات عمليات التصويت في اليوم الانتخابي.