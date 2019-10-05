الملك سلمان وولي عهده يهنئان الرئيس السيسي بذكرى يوم العبور

السبت 5 أكتوبر 2019 الملك سلمان وولي عهده كتب متابعات_الخليج 365 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، برقية تهنئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى يوم العبور.

Advertisements وأعرب العاهل السعودي باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس المصري وحكومة وشعب مصر. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة. وأعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة والمزيد من التقدم والازدهار للرئيس المصري وحكومة وشعب مصر.

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