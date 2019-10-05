بعد هجوم «باسم يوسف» .. «عمرو أديب» يتصدر ترند «تويتر» مصر والإعلامي الشهير يرد رد حاسم

الموجز

تصدر الإعلامي عمرو أديب ترند تويتر مصر ، بعد هجوم باسم يوسف عليه ومطالبته بالإعتذار بعد الانتقادات التي وجهت إليه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فيديو سابق له عرض فيه اعترافات عدد من الأجانب بعد القبض عليهم بتهمة التحريض ضد مصر

علق الإعلامي يوسف الحسيني على تويته الساخر باسم يوسف عن ما أذاعه الإعلامي عمرو أديب في برنامجه عن اعترافات شباب أجانب عن تخطيطهم لإحداث فوض في مصر، حيث عقب "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه قد يكون هناك حسن نية في التعامل، حيث قد يكون حدث لبس ما.

وأوضح أن هناك إتفاقيات تسليم المجرمين بين الدول، منوها بأن ليبيا سلمت مصر الإرهابي هشام عشماوي، فهل هذا يعني أن ليبيا لا ترى أن عشماوي شخصية خطرة، معقبا: "بالتأكيد لا، ولكن سيتم محاكمته في مصر وفقا للاتفاقيات بين الدول".

وأضاف أنه لا بد من متابعة المجرمين الذين اعترفوا على أنفسهم بالتخطيط لإحداث فوضى في مصر، وتم تسليمهم إلى بلادهم، مستبعدا ما يتردد حول أنهم قد تعرضوا للتعذيب حتى يعترفوا بهذا الكلام، قائلا: "كان هيبان عليهم، ولو كان اتعذب كان زمانه مش عارف ينطق كلمة".

وتابع أن مصر سلمت الإرهابيين الإردنيين إلى بلادهم، لأن مصر لا تريد أن تحدث أزمة مع الأردن، ولكن يجب أن يكون هناك متابعة لهم في بلادهم لمعرفة الحكم الذي سيحصلون عليه.

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عمرو أديب يرد

من جانبه، علّق أديب على الانتقادات التي وجهت إليه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فيديو سابق له عرض فيه اعترافات عدد من الأجانب بعد القبض عليهم بتهمة التحريض ضد مصر.

وقال أديب، في برنامجه "الحكاية" الذي يعرض على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه يستند في برنامجه الى تصريحات وبيانات رسمية.

وأشار الإعلامي إلى أن كل من النائب العام ووزارة الخارجية كانا قد أصدرا بيانات بشأن الواقعة.

وأوضح أديب أن البيانات الرسمية أكدت أنه استجابة لسفارات البلاد التي يتبعها المتهمون الأجانب، فصدر قرار بترحيلهم إلى بلادهم فورا، مع الاستمرار في إجراءات قضاياهم.