الرئيس عون عن إغتيال القضاة الأربعة: تحققت العدالة وإن اتت متأخرة

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، انه "باصدار المجلس العدلي ليل امس احكامه بحق المتهمين في جريمة اغتيال القضاة الاربعة على قوس محكمة جنايات صيدا قبل 20 عاما، تكون العدالة قد تحققت وإن اتت متأخرة"، مشيرا الى أن "هذه الجريمة التي هزت لبنان باسره والجسم القضائي وذهب ضحيتها اربعة من خيرة رجال العدالة في لبنان، كان يفترض ان يدان مرتكبوها قبل امس".
ولفت الى أن "هذا ما يفرض علينا العمل على ادخال تعديلات على قانون اصول المحاكمات الجزائية لتسهيل مسار الدعاوى كي لا يتأخر صدور الاحكام فيها "، موجها التحية لـ"ارواح القضاة الشهداء"، مجددا تعزية افراد عائلاتهم ومؤكدا تضامنه معهم.
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