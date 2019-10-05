إصابة العشرات بانفجار قنبلة يدوية في كشمير

أعلنت شرطة كشمير أن "هجوما بقنبلة يدوية أسفر عن عشرة مدنيين في مدينة أنانتناج بجنوب الإقليم".
هذا وتتأجج مشاعر الكثيرين في كشمير منذ أن حرمت الهند الشطر الخاص بها في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة من الحكم الذاتي في الخامس من آب وأغلقت شبكات الهواتف وفرضت قيودا تشبه حظر التجول في بعض المناطق لإخماد الاستياء.
وخففت السلطات بعض هذه القيود تدريجيا لكن اتصالات الهواتف المحمولة والإنترنت لا تزال مقطوعة إلى حد بعيد في وادي كشمير.
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