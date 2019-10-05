إصابة العشرات بانفجار قنبلة يدوية في كشمير

أعلنت شرطة ​كشمير​ أن "هجوما ب​قنبلة يدوية​ أسفر عن عشرة مدنيين في مدينة أنانتناج بجنوب الإقليم".

هذا وتتأجج مشاعر الكثيرين في كشمير منذ أن حرمت ​الهند​ الشطر الخاص بها في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة من الحكم الذاتي في الخامس من آب وأغلقت شبكات الهواتف وفرضت قيودا تشبه ​حظر التجول​ في بعض المناطق لإخماد الاستياء.

وخففت السلطات بعض هذه القيود تدريجيا لكن اتصالات الهواتف المحمولة و​الإنترنت​ لا تزال مقطوعة إلى حد بعيد في وادي كشمير.