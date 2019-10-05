فاينانشال تايمز: الاقتصاد الدولي يوشك على الانهيار تحت وطأة الحروب التجارية

شدّدت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، في افتتاحيّتها بعنوان "الحروب التجارية تدفع ​الاقتصاد العالمي​ للهاوية"، على أنّ "الاقتصاد العالمي على شفا الهاوية، ولم يتّضح حتّى الآن ما إذا كان سيدخل في مرحلة كساد أو سيتّجه فقط إلى مرحلة من الركود".

ولفتت إلى أنّ "في كلا الحالتين، فإنّ البيانات الاقتصاديّة الّتي نشرت اليوم يجب أن تدعو العالم إلى الانتباه واليقظة، ويجب على الساسة أن ينظروا إلى ما هو أبعد من مصالحهم الوطنيّة قصيرة المدى والانتباه إلى الصورة الكبيرة، وهي أنّ الاقتصاد الدولي يوشك على الانهيار تحت وطأة الحروب التجارية الّتي تدور في عدد من الجبهات في العالم".

وركّزت الصحيفة على أنّ "الساسة لديهم أسبابهم لاستمرار الحروب التجارية، ولكن يجب أن تتغلّب الحكمة على المصالح الصغيرة"، موضحةً أنّ "​ألمانيا​، عماد الصناعة الأوروبية، تعاني جراء تباطؤ الاقتصاد الصيني كما تعاني جراء ضعف الاقتصاد البريطاني تحسّبًا لتبعات الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​".